EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Marinomed Biotech AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Die Marinomed Biotech AG gibt hiermit gemäß § 135 Abs. 1 BörseG bekannt, dass sich aufgrund des Beschlusses über die Kapitalerhöhung vom 13. April 2026 die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats April 2026 auf insgesamt 1.998.979 Stimmrechte erhöht hat und das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 1.998.979 beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 16. April 2026 wirksam.
30.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Marinomed Biotech AG
|Hovengasse 25
|2100 Korneuburg
|Österreich
|Internet:
|www.marinomed.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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