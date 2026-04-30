Glattbrugg - Sunrise erhöht die Preise für Mobilfunk- und Internetabonnemente für Privat- und Geschäftskunden ab 1. August 2026. Die monatliche Grundgebühr steigt um 1,50 Franken pro Abo, bei Mehrfach- und Kombi-Abos um 0,75 Franken pro zusätzliches Abo. Auch bei den Marken Yallo und Lebara werden die Preise je nach Mobilfunkabo um 0,50 bis 2,00 Franken erhöht, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bei den meisten Abos wird die Anpassung 1,00 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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