Nach der veritablen Talfahrt der SAP-Aktie in den letzten Monaten lechzte der Markt nach einer positiven Überraschung durch die Zahlen. Dieses gelang nur im Ansatz. Aufbruchsstimmung kam nicht auf. Die Marktakteure waren eher erleichtert, dass es nicht ganz so schlimm kam, wie es hätte kommen können und wie es im Vorfeld befürchtet wurde.SAP - Zauber der Zahlen verflogen. Nun geht's ans Eingemachte! Im Detail berichteten wir an dieser Stelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de