DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Rückkehr zu Nettoprofitabilität und Dividende

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

POLYTEC HOLDING AG: Rückkehr zu Nettoprofitabilität und Dividende

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Hörsching (pta000/30.04.2026/07:58 UTC+2)

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Der Konzernumsatz der POLYTEC GROUP betrug im Geschäftsjahr 2025 EUR 666,8 Mio. und lag damit um 1,6% bzw. EUR 11,0 Mio. unter dem Vorjahr (EUR 677,8 Mio.).

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der POLYTEC GROUP betrug im Geschäftsjahr 2025 EUR 19,8 Mio. und lag damit mit EUR 16,3 Mio. über dem Vorjahreswert in Höhe von EUR 3,5 Mio. Die EBIT-Marge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozentpunkte von 0,5% auf 3,0%.

Das Ergebnis nach Steuern drehte sich sehr deutlich ins Positive und belief sich auf EUR 10,2 Mio. (Vorjahr: EUR

-7,3 Mio.). Das Ergebnis je Aktie betrug EUR 0,46 (Vorjahr: EUR -0,33). Vorstand und Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG werden daher der Hauptversammlung (am 2. Juni 2026) vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von EUR 0,20 je bezugsberechtigter Aktie auszuschütten.

Das Management der POLYTEC Holding AG geht für das Geschäftsjahr 2026 aus heutiger Sicht von einem geplanten Konzernumsatz in der Größenordnung von EUR 560 Mio. bis EUR 590 Mio. aus. Der im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Gesamtumsatz der POLYTEC GROUP ist mit dem Verkauf des operativen Geschäfts im Vereinigten Königreich zum 31.12.2025 sowie der Schließung des Werkes in Weierbach zum 30.04.2026 begründet.

Bezüglich der Margenentwicklung rechnet das Unternehmen, trotz des niedrigeren Gesamtumsatzes, mit einer stabilen oder leicht verbesserten Ertragslage und strebt für das Geschäftsjahr 2026 eine EBIT-Marge von rund 3% an. Mittelfristig erwartet sich das Management durch den Ausbau im Non-Automotive-Bereich eine positive Auswirkung auf die Ertragslage.

Gemäß der Dividendenpolitik und dem jeweiligen Erreichen eines entsprechenden Ergebnisses nach Steuern, beabsichtigt das Unternehmen künftig wieder jährlich eine Dividende auszuschütten.

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Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 (vs. 2024)

* Konzernumsatz betrug EUR 666,8 Mio. (2024: EUR 677,8 Mio.)

* EBITDA belief sich auf EUR 51,4 Mio. (2024: EUR 35,3 Mio.)

* EBITDA-Marge 7,7% (2024: 5,2%)

* EBIT betrug EUR 19,8 Mio. (2024: EUR 3,5 Mio.)

* EBIT-Marge 3,0% (2024: 0,5%)

* Ergebnis nach Steuern EUR 10,2 Mio. (2024: EUR -7,3 Mio.)

* Ergebnis je Aktie EUR 0,46 (2024: EUR -0,33)

* Dividendenvorschlag je Aktie EUR 0,20, ergibt 6,6% Dividendenrendite

* Eigenkapitalquote bei 46,2%(31.12.2024: 41,7%)

* Nettofinanzverbindlichkeiten reduzierten sich auf EUR 17,6 Mio. (31.12.2024: EUR 42,4 Mio.)

* Nettofinanzverbindlichkeiten/EBITDA verkürzt auf 0,34 (31.12.2024: 1,20)

* Beschäftigte (inkl. Leihpersonal, FTE-Vollzeitäquivalente) per 31.12.2025: 3.059 (31.12.2024: 3.678)

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Im Marktbereich Passenger Cars & Light Commercial Vehicles, dem mit 75,7% (Vorjahr: 73,0%) umsatzstärksten Bereich der POLYTEC GROUP, wurde im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatz in Höhe von EUR 505,0 Mio. erzielt und lag um 2,1% bzw. EUR 10,5 Mio. über dem Vergleichswert des Vorjahres (EUR 494,5 Mio.).

Der Umsatz im Marktbereich Commercial Vehicles verbesserte sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 um 8,9% bzw. EUR 8,2 Mio. auf EUR 100,5 Mio. Der Anteil dieses Marktbereichs am Konzerngesamtumsatz erhöhte sich um 1,5 Prozentpunkte von 13,6% auf 15,1%.

Die Umsätze im Marktbereich Smart Plastic & Industrial Applications gingen im Geschäftsjahr 2025 im Vergleich zum hohen Vorjahresniveau um rund ein Drittel bzw. EUR 29,7 Mio. von EUR 91,0 Mio. auf EUR 61,3 Mio. zurück. Ab dem zweiten Quartal 2025 waren bei einem wesentlichen Kunden deutliche Umsatzrückgänge zu verzeichnen. Der Anteil dieses Marktbereichs am Konzernumsatz der POLYTEC GROUP ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,2 Prozentpunkte auf 9,2% zurück. Mittelfristig soll dieser Bereich durch zusätzliche Aufträge mit vergleichbaren Logistikprodukten und neuen Kunden auf 30% des Gesamtumsatzes ausgebaut werden.

Das EBITDA der POLYTEC GROUP verbesserte sich im Geschäftsjahr 2025 um 45,7% bzw. EUR 16,1 Mio. von EUR 35,3 Mio. auf EUR 51,4 Mio. Die EBITDA-Marge stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,5 Prozentpunkte von 5,2% auf 7,7%.

Der Materialaufwand der POLYTEC GROUP betrug im Geschäftsjahr 2025 insgesamt EUR 341,2 Mio. und ging im Vergleich zum Vorjahr um 3,2% bzw. EUR 11,4 Mio. zurück. Der Personalaufwand der POLYTEC GROUP reduzierte sich im Geschäftsjahr 2025 um 4,6% bzw. EUR 10,5 Mio. von EUR 231,4 Mio. auf EUR 220,9 Mio.

Die Nettofinanzverbindlichkeiten reduzierten sich gegenüber dem Bilanzstichtag 2024 um 58,5% bzw. EUR 24,8 Mio. auf EUR 17,6 Mio. Die Kennzahl der fiktiven Schuldentilgungsdauer verkürzte sich deutlich von rund 1,2 Jahre auf vier Monate. Die Gearing-Ratio (Verschuldungsgrad) ging von 0,20 zum Bilanzstichtag 2024 auf 0,08 per 31. Dezember 2025 zurück.

Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 2025 46,2% und lag damit um 4,5 Prozentpunkte über jener des Vorjahresbilanzstichtages.

Die POLYTEC GROUP verfügte zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 über Zahlungsmittel in Höhe von EUR 66,9 Mio. (Vorjahr: EUR 66,0 Mio.).

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 waren in der POLYTEC GROUP 3.059 Personen (inklusive Leihpersonal, FTE-Vollzeitäquivalente) beschäftigt. Der Stand an Beschäftigten lag damit um 16,8% bzw. 619 unter dem Vorjahresstichtag (3.678 Beschäftigte). Die Beschäftigtenzahlen wurden in allen Regionen gekürzt. Die deutliche Reduktion ist überwiegend auf die Veräußerung des operativen Geschäfts im Vereinigten Königreich im Dezember 2025 zurückzuführen.

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Ausblick Geschäftsjahr 2026: Stabile Ertragslage trotz niedrigerem Umsatz

Das Management der POLYTEC Holding AG geht für das Geschäftsjahr 2026 aus heutiger Sicht von einem geplanten Konzernumsatz in der Größenordnung von EUR 560 Mio. bis EUR 590 Mio. aus. Der im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Gesamtumsatz der POLYTEC GROUP ist mit dem Verkauf des operativen Geschäfts im Vereinigten Königreich zum 31.12.2025 sowie der Schließung des Werkes in Weierbach zum 30.04.2026 begründet.

Bezüglich der Margenentwicklung rechnet das Unternehmen, trotz des niedrigeren Gesamtumsatzes, mit einer stabilen oder leicht verbesserten Ertragslage und strebt für das Geschäftsjahr 2026 eine EBIT-Marge von rund 3% an. Mittelfristig erwartet sich das Management durch den Ausbau im Non-Automotive-Bereich eine positive Auswirkung auf die Ertragslage.

Gemäß der Dividendenpolitik und dem jeweiligen Erreichen eines entsprechenden Ergebnisses nach Steuern, beabsichtigt das Unternehmen künftig wieder jährlich eine Dividende auszuschütten.

Um die zukünftige wirtschaftliche Performance der POLYTEC GROUP weiter zu optimieren, wurde das Produktions- und Leistungsportfolio in den vergangenen Jahren kritisch analysiert und die strategische Ausrichtung adaptiert. Die Kapazitäten wurden angepasst, Werke geschlossen oder verkauft und die Organisation verschlankt sowie die Zahl der Beschäftigten deutlich reduziert. Im Non-Automotive-Bereich kann die POLYTEC GROUP auf langjährige Erfahrung bei Logistiksystemen verweisen und sieht hier noch erhebliches Marktpotential. Der globale Trend zu nachhaltigen Transportlösungen eröffnet neue Wachstumsfelder im Bereich kreislauffähiger Mehrwegkonzepte, an denen der Konzern bereits mit Nachdruck arbeitet. Mittelfristig will das Unternehmen rund 30% des Konzernumsatzes außerhalb des Automotive-Bereichs mit innovativen Kunststoffanwendungen erzielen.

Bei den Umsatzerlösen im Automotive-Bereich geht die POLYTEC GROUP, vor dem Hintergrund geopolitischer Risiken, am europäischen Automotive-Markt bestehenden Produktionsüberkapazitäten und verschärftem Verdrängungswettbewerb, für das Jahr 2026 lediglich von einem geringen organischen Wachstum aus.

Gestützt werden diese Unternehmensziele durch eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von über 40%, geringen Nettofinanzverbindlichkeiten sowie einem hohen Vertrauen der Finanzierungspartner.

Das Management der POLYTEC Holding AG blickt zuversichtlich in die Zukunft, weist jedoch darauf hin, dass das Erreichen dieses Ausblicks diversen Unsicherheiten unterliegt.

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Der Jahresfinanzbericht, der ESEF-Bericht und der Geschäftsbericht der POLYTEC Holding AG zum Stichtag 31. Dezember 2025 sind auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations, Publikationen zum Download bereitgestellt.

https://www.polytec-group.com/investor-relations/publikationen

(Ende)

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Aussender: POLYTEC HOLDING AG Polytec-Straße 1 4063 Hörsching Österreich Ansprechpartner: Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777528680651 ]

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April 30, 2026 01:58 ET (05:58 GMT)