Seattle - Der Handels- und Technologiekonzern Amazon hat zum Jahresauftakt in seiner Cloud-Sparte AWS die höchste Wachstumsrate seit 2022 verzeichnet. Der Umsatz des Segments legte in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf knapp 38 Milliarden Dollar (rund 32,5 Mrd Euro) zu. Konzernweit kletterten die Erlöse um 17 Prozent auf 181,5 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch in Seattle mitteilte. Der operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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