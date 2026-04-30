Thyssenkrupp: TKE Verkauf in Relation

Seit Januar 2024 habe ich den "Dinosaurier" Thyssenkrupp mehrmals hier besprochen und die Aktie zum Kauf empfohlen. Damals stand die Aktie bei ca. 5,80 Euro, aktuell bei 9,77 Euro. Drei Mal Dividende von jeweils 0,15 Euro gab es auch noch.
Und besonders erfreulich:
Im Verhältnis 20:1 gab es "für lau" Thyssen Krupp Marine Systems Aktien. Die stehen aktuell bei rund 85 Euro, heruntergebrochen auf eine Thyssenkrupp Aktie (Verhältnis 20:1) sind das 4,25 Euro, die es auch noch obendrauf gab.
Und es könnte positiv weitergehen:
Denn am 29.4.2026 teilte der Aufzugsriese Kone mit, TKE zu übernehmen. TKE ist Thyssenkrupp Elevator Systems. Diese ehemalige Tochter von Thyssenkrupp wurde vor einigen Jahren an Finanzinvestoren verkauft.
Aber Thyssenkrupp hält da noch eine Beteiligung. Die ist nicht ganz einfach zu erkennen, da es da um Stamm- und Vorzugsaktien und einen Kredit geht. Die Investor Relations Abteilung von Thyssenkrupp hielt sich dazu mir gegenüber recht bedeckt. Vereinfacht gesagt geht es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Und besonders erfreulich:
Im Verhältnis 20:1 gab es "für lau" Thyssen Krupp Marine Systems Aktien. Die stehen aktuell bei rund 85 Euro, heruntergebrochen auf eine Thyssenkrupp Aktie (Verhältnis 20:1) sind das 4,25 Euro, die es auch noch obendrauf gab.
Und es könnte positiv weitergehen:
Denn am 29.4.2026 teilte der Aufzugsriese Kone mit, TKE zu übernehmen. TKE ist Thyssenkrupp Elevator Systems. Diese ehemalige Tochter von Thyssenkrupp wurde vor einigen Jahren an Finanzinvestoren verkauft.
Aber Thyssenkrupp hält da noch eine Beteiligung. Die ist nicht ganz einfach zu erkennen, da es da um Stamm- und Vorzugsaktien und einen Kredit geht. Die Investor Relations Abteilung von Thyssenkrupp hielt sich dazu mir gegenüber recht bedeckt. Vereinfacht gesagt geht es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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