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30.04.26 | 09:48
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Ethische Rendite
30.04.2026 08:44 Uhr
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Thyssenkrupp: TKE Verkauf in Relation

Seit Januar 2024 habe ich den "Dinosaurier" Thyssenkrupp mehrmals hier besprochen und die Aktie zum Kauf empfohlen. Damals stand die Aktie bei ca. 5,80 Euro, aktuell bei 9,77 Euro. Drei Mal Dividende von jeweils 0,15 Euro gab es auch noch.

Und besonders erfreulich:

Im Verhältnis 20:1 gab es "für lau" Thyssen Krupp Marine Systems Aktien. Die stehen aktuell bei rund 85 Euro, heruntergebrochen auf eine Thyssenkrupp Aktie (Verhältnis 20:1) sind das 4,25 Euro, die es auch noch obendrauf gab.

Und es könnte positiv weitergehen:

Denn am 29.4.2026 teilte der Aufzugsriese Kone mit, TKE zu übernehmen. TKE ist Thyssenkrupp Elevator Systems. Diese ehemalige Tochter von Thyssenkrupp wurde vor einigen Jahren an Finanzinvestoren verkauft.

Aber Thyssenkrupp hält da noch eine Beteiligung. Die ist nicht ganz einfach zu erkennen, da es da um Stamm- und Vorzugsaktien und einen Kredit geht. Die Investor Relations Abteilung von Thyssenkrupp hielt sich dazu mir gegenüber recht bedeckt. Vereinfacht gesagt geht es ...

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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

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