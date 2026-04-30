DJ Evotec erhält Fördermittel von der Gates-Stiftung für Tuberkulose-Therapien
DOW JONES--Evotec hat zwei Förderzusagen der Gates Foundation für die Wirkstoffforschung und translationale Entwicklung im Bereich Tuberkulose erhalten. Wie das Biotech-Unternehmen mitteilte, belaufen sich die Fördermittel auf 4,9 Millionen US-Dollar über 25 Monate und 5,0 Millionen Dollar über 24 Monate. "Dank dieser Fördermittel können wir unsere integrierten, KI-gestützten Plattformen für die Wirkstoffforschung und die translationale Forschung gezielt einsetzen, um die aussichtsreichsten Kandidaten und Kombinationen schneller voranzubringen", sagte Evotecs Chief Scientific Officer Cord Dohrmann.
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April 30, 2026 02:24 ET (06:24 GMT)
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