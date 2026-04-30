Die Fuchs-Aktie bewegte sich zuletzt überwiegend in einer schmalen Range von 29 bis 31 €. Der Kurseinbruch nach dem Iran-Angriff ist mittlerweile wieder vollkommen aufgeholt. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 33 €. Sind die Analystenerwartungen erreichbar? Bestes Quartalsergebnis erzielt Das Unternehmen zeichnet sich besonders durch seine hohe Ertragskraft aus. Dieser Trend setzte sich auch in den ersten drei Monaten fort; das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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