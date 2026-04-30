München (ots) -- Sandra stellt sich einer neuen Aufgabe: Sie möchte den Führerschein machen- Jana bezieht nach Jahren der Ungewissheit ihre eigene Wohnung- Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" ab dem 4. Mai 2026 um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Die erfolgreiche Sozialreportage "Hartz und herzlich - Tag für Tag" kehrt mit neuen Episoden aus Rostock zurück und beleuchtet den Alltag von Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Sandra hat sich ein Ziel gesetzt und möchte den Führerschein angehen. Auch Jana schlägt neue Wege ein: Sie erhält nach vier Jahren Suche die Schlüssel zur eigenen Wohnung. Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" täglich montags bis freitags ab dem 4. Mai 2026 um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.In den neuen Folgen begleitet die Sozialreportage altbekannte Personen aus der Hansestadt Rostock und zeigt, wie sich ihr Leben weiterentwickelt hat. Bei Sandra steht eine große Umstellung an: Sie möchte den Führerschein machen. Gemeinsam mit ihrer Familie hat sie sich vor einigen Monaten den Traum vom Eigenheim im beschaulichen Ostfriesland erfüllt. Familienoberhaupt Tino pendelt für seinen Job als Sicherheitsfachmann nach Rostock, während Sechsfach-Mama Sandra für die Familienorganisation zuständig ist - ohne Führerschein wird die Situation jedoch zur Herausforderung. Deshalb übt die 42-Jährige fleißig für die Prüfung. Die praktischen Fahrstunden sind aber auch mit Druck verbunden - schafft Sandra es, am Ball zu bleiben?Auch bei Jana stehen Veränderungen an: Nach über vier Jahren ohne festen Wohnsitz hat die 32-Jährige eine eigene Bleibe gefunden. Voller Vorfreude widmet sich die fünffache Mutter den Vorbereitungen für den Umzug, denn es muss noch einiges erledigt werden, um aus der Wohnung ein Zuhause zu machen. So begibt sie sich gemeinsam mit Mutter Brigitte auf die Suche nach Fundstücken. Doch die Euphorie wird getrübt: Einige ihrer bisherigen Habseligkeiten hat Jana bei ihrem besten Freund Damian im Keller untergebracht - jetzt gibt es in seinem Haus einen Wasserschaden, von dem auch Janas persönliche Gegenstände betroffen sind.Im Leben von Janas Mutter Brigitte gibt es ebenfalls aufregende Neuigkeiten. Die 71-Jährige macht einen Ausflug in die sächsische Hauptstadt Dresden, um ihre Lieblingsmusiker "Die Amigos" live zu erleben. Und das bleibt nicht das einzige Highlight im Leben der Rentnerin. Auch der langersehnte Traum einer neuen Küche geht in Erfüllung - allerdings nicht ohne Hürden. Für Damian bricht hingegen eine Welt zusammen. Eigentlich schwebte er mit Freund Lukas auf Wolke Sieben, doch dann kam der Bruch. Nachdem die beiden eine besondere Zeit in Lukas' Heimat Nordrhein-Westfalen verbracht haben, wollten sie sich zu Damians 27. Geburtstag wiedersehen - aber es folgt eine kurzfristige Absage. Die Dinge nehmen ihren Lauf und Lukas trennt sich nach vier Monaten Beziehung. Für Damian ein völliger Schock, mit dem er schwer zu kämpfen hat.Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" ab dem 4. Mai 2026 täglich von montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und jeweils sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA SHOW & FACTUAL.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz und herzlich - Tag für Tag - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich-tag-fuer-tag)Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag":Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet "Hartz und herzlich - Tag für Tag" erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6265814