Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Fed hat den Erwartungen entsprochen und das Leitzinsband nicht verändert, so die Analysten der Helaba.Zudem scheine die Neigung zu Zinssenkungen nachzulassen. Bei den heutigen Sitzungen von EZB und BoE werde ungeachtet der gestiegenen Inflationsraten und -erwartungen zunächst die Politik der ruhigen Hand dominieren. Marktseitig werde ebenfalls nicht mit Veränderungen der Leitzinsniveaus gerechnet. Die Notenbanken befänden sich global in dem Dilemma, dass der Irankrieg die Energiepreise nach oben getrieben habe. Damit hätten nicht nur die Inflationssorgen zugenommen, sondern auch die konjunkturellen Risiken. Vor allem die weitergehende Kommunikation der Zentralbanken sei daher heute von besonders großem Interesse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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