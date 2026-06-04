Investmentausblick «The Globe» von Eurizon Die Märkte werden von einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren bestimmt, das geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran mit robusten Makrodaten und einem starken Gewinnwachstum verbindet. Da weder eine Eskalation des Nahostkonflikts noch ein Friedensabkommen in Sicht ist, bleibt die Strasse von Hormus weiterhin gesperrt. Der Ölpreis (WTI) pendelt dabei weiterhin um die Marke von 100 USD pro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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