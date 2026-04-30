Kion hat einen starken Start ins Jahr hingelegt, mit einem Anstieg der Auftragseingänge im Q1 26 um 10%, was die Erwartungen eines stagnierenden Auftragseingangs übertraf. Während der Umsatz relativ stabil blieb, wuchs das bereinigte EBIT um 5,0% und übertraf die Konsensschätzungen, unterstützt durch Effizienzprogramme und eine Margenausweitung von 40 Basispunkten. Beide Segmente zeigten eine positive Dynamik: Die Aufträge der ITS-Einheit stiegen um 11%, angetrieben durch die Nachfrage aus EMEA und APAC sowie Vorzieheffekte vor einer Preiserhöhung im April, während IAS einen Anstieg der Aufträge um 26% verzeichnete, der durch eine Beschleunigung aus dem E-Commerce-Sektor unterstützt wurde. Trotz geopolitischer Turbulenzen bestätigte Kion die Prognose für das Geschäftsjahr 26 und hält den strategischen Fokus auf wachstumsstarke Technologien wie physische KI und Lagerautomatisierung aufrecht. Wir bestätigen unser Kursziel von 55,00 EUR und unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kion-group-ag
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