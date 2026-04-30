Als Intel vor einer Woche den Bericht für das 1. Quartal 2026 vorlegte, war die Erleichterung groß und Euphorie kam auf. In der Vergangenheit wusste Intel bekanntlich nicht immer in puncto Quartalsberichte zu überzeugen. Doch dieses Mal gelang es. Die erste Reaktion auf den Bericht fiel entsprechend aus. Die Intel-Aktie jagte nach oben.Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Intel verstand es, das Momentum hochzuhalten. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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