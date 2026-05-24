Das Herz der KI-Revolution sind GPUs und CPUs von Nvidia und Intel. Doch alles steht still ohne Chippower für die gewaltigen Strommengen, die für Datencenter, Elektroautos und Humanoide benötigt werden. Depot-2030-Aktie Infineon hat sich jetzt verdoppelt - und der GaN-Boom eröffnet nun Chancen bei einem neuen Geheimtipp.News: Infineon startet das EU-Flaggschiffprojekt Moore4Power für nachhaltige Leistungselektronik der nächsten Generation. Wie an dieser Stelle berichtet, hat Infineon auch das Thema ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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