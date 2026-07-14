Knallharte Abrechnung mit ängstlichen Politikern und Warnung vor Autoaktien. Dr. Conny Boersch hat in hunderte Firmen investiert und ein Dutzend an die Börse gebracht. Jetzt sagte er: Der operative KI-Trend für Firmen wie Nvidia und AMD beginnt erst.Im neuen AKTIONÄR TV sagt Dr. Boersch: "Wir sind in einer exponentiellen Entwicklung. Ehrlich gesagt ist mit KI noch gar nicht viel passiert - für die meisten ist ChatGPT ein Gadget. Die Massenanwendung in Unternehmen hat noch nicht stattgefunden. Wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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