München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die Fraport AG sei weit mehr als nur Betreiber des Frankfurter Flughafens. Das Unternehmen zähle zu den international führenden Flughafenbetreibern und sei an zahlreichen Standorten weltweit beteiligt. Neben dem klassischen Aviation-Geschäft umfasse das Geschäftsmodell auch Retail, Immobilienentwicklung sowie Dienstleistungen rund um Flughafenbetrieb und Infrastruktur. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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