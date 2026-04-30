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DF-Gruppe: Drei Segmente - eine Vision - Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht



30.04.2026 / 10:56 CET/CEST

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Köln, 30. April 2026 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) hat heute den Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Das Geschäftsvolumen stieg im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 226,6 Mio. (Vorjahr EUR 208,9 Mio.) und lag damit im Rahmen der Prognosen. Auch das Rohergebnis konnte auf EUR 10,2 Mio. (Vorjahr EUR 9,5 Mio.) gesteigert werden. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf minus EUR 0,7 Mio. und war damit erstmals seit 2018 wieder negativ. Grund hierfür waren Investitionen, Anlaufkosten und gestiegene Personalkosten in den Segmenten Food & Beverage und Health & Pharma. Das Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2025 beträgt minus EUR 1,9 Mio. bzw. minus 0,17 Euro je Aktie (Vorjahr plus EUR 1,9 Mio. bzw. plus 0,16 Euro je Aktie). Die liquiden Mittel der DF AG beliefen sich zum 31.12.2025 auf insgesamt EUR 21,0 Mio. aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie auf EUR 13,2 Mio. aus anderen kurzfristigen Vermögenswerten, überwiegend in Form eines Bankguthabens bei einem nicht am Target2-System teilnehmenden Institut. Da dieses Guthaben aufgrund bankenspezifischer Einschränkungen im Zahlungsverkehr nicht uneingeschränkt verfügbar war, durfte es nach IFRS nicht als Zahlungsmittel bilanziert werden. "Ich freue mich sehr, dass es uns 2025 gelungen ist, unsere Unternehmensgruppe auf eine dritte Säule zu stellen, sodass wir nun neben Trade Finance und Food & Beverage auch im Segment Health & Pharma aktiv sind", sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Behrooz Abdolvand. "Das Geschäftsjahr 2025 war - wie schon das Jahr davor - stark vom Ausbau unserer neuen Segmente geprägt. Darauf können wir stolz sein - vor allem auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das möglich machen. Unser Trade-Finance-Geschäft läuft weiterhin profitabel. Die neuen Bereiche werden wir Schritt für Schritt in die Profitabilität führen. Das Testat der Abschlussprüfer wurde uneingeschränkt erteilt. Im Produktbereich Marketing-Compliance-Services wird für das laufende Geschäftsjahr infolge der geopolitischen Rahmenbedingungen im Nahen Osten mit einem deutlich rückläufigen Geschäftsvolumen gerechnet. Daraus wird für das Segment Trade Finance ein gegenüber der bisherigen Planung um bis zu 50 % niedrigeres Ertragsniveau erwartet. Für den Konzern wird vor diesem Hintergrund ein Rückgang des Rohergebnisses um rund 50 % erwartet. Für das Ergebnis vor Steuern wird unter Berücksichtigung dieser Entwicklung sowie der fortgesetzten Investitionen in den Aufbau und die operative Stabilisierung der neuen Segmente weiterhin ein deutlich negatives Ergebnis prognostiziert. Auf der konstituierenden Aufsichtsratssitzung am 28. April 2026 wurde Herr Prof. Dr. Wulf-W. Lapins zum Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist Herr Wolfgang Habermann. Der Geschäftsbericht kann ab heute auf unserer Webseite unter https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/ eingesehen werden. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein internationaler Spezialist für Außenhandelsfinanzierung (Trade Finance) mit langjähriger Expertise, globalem Netzwerk und Compliance-Exzellenz. Ergänzt durch die zukunftsweisenden Segmente Health & Pharma sowie Food & Beverage verbindet das Unternehmen Diversifikation mit nachhaltiger Wertschöpfung - für stabile Partnerschaften in dynamischen Märkten. Kontakt DF Deutsche Forfait AG Guido Janzen

Direktor Investor Relations

Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln

T +49 221 97376-61



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