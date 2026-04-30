H2APEX lieferte ein starkes Q4 und übertraf die Erwartungen deutlich, was eine solide operative Umsetzung trotz anhaltender EBITDA-Verluste unterstreicht. GJ25 spiegelt einen klaren strategischen Wandel weg von EPC-Aktivitäten wider, was zu geringeren Umsätzen, aber einer verbesserten Auftragsdynamik führte, unterstützt durch ein starkes Book-to-Bill-Verhältnis und einen deutlich höheren Auftragsbestand, der die Visibilität erhöht. Die GJ26-Guidance des Managements bestätigt eine Rückkehr zum Wachstum und liegt vollständig im Rahmen der Erwartungen, gestützt durch vertraglich gesicherte Umsätze und erste Beiträge aus einem eigenen Projekt, mit weiterem Upside aus der breiteren Pipeline eigener Green-Hydrogen-Projekte. Insgesamt gewinnt der Übergang zu einem stärker projektbasierten Geschäftsmodell an Dynamik und verbessert die mittelfristige Visibilität sowie die Umsatzqualität. Kurzfristig bleiben die Ergebnisse durch Vorabinvestitionen belastet, doch eine wachsende Pipeline, verbesserte Umsatzqualität und starke Nachfrage nach grünem Wasserstoff untermauern einen überzeugenden langfristigen Investment Case. Wir bekräftigen unser Spec. BUY Rating mit einem Kursziel von 3.00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/h2apex-group-sca
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