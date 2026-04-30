Die Stellantis-Aktie kommt einfach nicht aus dem Kurskeller heraus. Mit einem Kursverlust von -6% setzt der internationale Autokonzern am Donnerstagmorgen seine Abwärtsbewegung der letzten Tage fort. Hat Stellantis abermals mit seinen Zahlen die Börse verschreckt oder bietet sich hier die Gelegenheit, ein Schnäppchen zu machen? Gar nicht mal so schlechte Zahlen Für einen Schreck sind die Quartalszahl von Stellantis eigentlich zu gut ausgefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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