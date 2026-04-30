Frankfurt am Main (ots) -Die ING Deutschland ist in der großen überregionalen Kundenbefragung des Wirtschaftsmagazins "€uro", die gemeinsam mit dem Hamburger Institut SWI durchgeführt wird, 20 Jahre in Folge zur "Beliebtesten Bank" gewählt worden. Das ist ein besonderer Meilenstein und ein großer Vertrauensbeweis.Anlässlich von 20 Jahren "Beliebteste Bank" in Folge startet die ING Deutschland die "Lieblingsbank-Wochen". Bis zum 31.05.2026 können sich Interessierte attraktive Prämien und Angebote rund um Girokonto, Extra-Konto und Direkt-Depot sichern - ergänzt durch Empfehlungsprämien für bestehende Kundinnen und Kunden.Prämien & Angebote im Überblick (bis zum 31.05.2026)Girokonto: 200 Euro on topKundinnen und Kunden erhalten 200 Euro für die Eröffnung ihres ersten kostenlosen Girokontos unter folgenden Voraussetzungen:- Zustimmung zu "Tipps für Sie persönlich"- Zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge (auch in Teilbeträgen) in den ersten vier Monaten. Ab 28 Jahren: 1.000 € (auch bei Gemeinschaftskonten). Unter 28 Jahren: 700 € (auch bei Gemeinschaftskonten mit einer/einem Kontoinhabenden unter 28 Jahren)Extra-Konto (Tagesgeld): 3,20 % Zinsen p. a. für 4 Monate- Auf das erste Extra-Konto gibt es 3,20 % Zinsen p. a. für 4 Monate - auf Einlagen bis zu 250.000 Euro.- Jederzeit flexibel: Geld ein- und auszahlen.Direkt-Depot: 50 Euro Wunschgutschein- Für die Eröffnung eines ersten Direkt-Depots bis zum 15.06.2026 gibt es einen 50-Euro-Wunschgutschein, wenn zusätzlich ein ETF-Sparplan auf einen Amundi-ETF mindestens dreimal mit je mindestens 20 Euro ausgeführt wird.Empfehlungsprämien: 70 Euro pro Empfehlung- Zusätzlich können Kundinnen und Kunden im Rahmen der Lieblingsbank-Wochen von attraktiven Empfehlungsprämien profitieren.Girokonto empfehlen: 70 Euro pro Weiterempfehlung.- 70 Euro für die Empfehlung (Werbende). Im Zusammenhang mit der Eröffnung des ersten Girokontos.Extra-Konto empfehlen: 70 Euro pro Weiterempfehlung.- 70 Euro für die Empfehlung (Werbende). Im Zusammenhang mit der Eröffnung des ersten Extra-Kontos.Direkt-Depot empfehlen: 70 Euro pro Weiterempfehlung.- 70 Euro für die Empfehlung (Werbende). Im Zusammenhang mit der Eröffnung des ersten Direkt-Depots.Weitere Informationen: Alle Details, Voraussetzungen und Teilnahmebedingungen zu den Lieblingsbank-Wochen sowie zu Prämien, Zinssätzen und Empfehlungsaktionen finden sich unter: www.ing.de/lp/lieblingsbank-wochen/Pressekontakt:ING DeutschlandAlexander BaumgartTel.: +49 (0) 151 16122786E-Mail: alexander.baumgart@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59133/6266006