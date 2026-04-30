© Foto: Sebastian Gollnow - dpaMTU startet solide ins Jahr: Der Cashflow überrascht deutlich, das Militärgeschäft boomt. Doch Dollarschwäche und Kriegsrisiken bleiben die großen Unbekannten für 2026.Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines ist stark ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal kletterte der bereinigte operative Gewinn um sieben Prozent auf 320 Millionen Euro und übertraf damit die Analystenerwartungen. Noch deutlicher fiel die Überraschung beim freien Cashflow aus: Mit 177 Millionen Euro lag MTU weit über dem Konsenswert von 85 Millionen Euro. Der Konzern profitiert dabei zunehmend von seiner wachsenden Rüstungssparte. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 2,24 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
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