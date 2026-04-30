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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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AIXTRON SE
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AIXTRON SE45,800+2,48 %
ALPHABET INC CL A320,55+6,99 %
AMAZON.COM INC231,35+2,87 %
APPLE INC231,35-0,02 %
BASF SE53,98-0,13 %
BRENNTAG SE61,92+3,68 %
DEUTSCHE POST AG49,470+5,57 %
GEA GROUP AG57,80-2,36 %
HOCHTIEF AG450,00+0,18 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG55,84+0,25 %
META PLATFORMS INC519,60-9,22 %
MICROSOFT CORPORATION355,25-2,24 %
MTU AERO ENGINES AG289,90+2,29 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG510,20-3,11 %
QUALCOMM INC147,34+10,20 %
RATIONAL AG623,50-2,50 %
RTL GROUP SA32,200-15,04 %
SILTRONIC AG77,85+3,80 %
SUSS MICROTEC SE75,20+7,97 %
VOLKSWAGEN AG VZ86,43+1,11 %
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