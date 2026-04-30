Drägerwerk ist mit deutlich verbesserten Zahlen in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Während der Auftragseingang weiter auf hohem Niveau wächst, sorgt vor allem ein kräftiger Ergebnissprung für Aufmerksamkeit. Für Anleger stellt sich damit die Frage: Ist das bereits der Beginn einer nachhaltigen Margenwende? Starker Jahresauftakt: Umsatz und Auftragseingang legen zu Im ersten Quartal 2026 zeigt Drägerwerk eine solide operative Entwicklung. Der Auftragseingang steigt auf rund 865 Mio. Euro und übertrifft damit den bereits starken Vorjahreswert leicht. Auch beim Umsatz geht es spürbar nach oben: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin