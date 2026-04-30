elumeo liefert für 2025 ein klassisches Turnaround-Bild: Der Umsatz geht zurück, doch unter der Oberfläche verbessert sich die Profitabilität deutlich. Nach einem harten Einschnitt mit umfassender Restrukturierung zeigt sich: Die Maßnahmen greifen - und könnten den Grundstein für eine stabilere Zukunft legen. Weniger Umsatz - aber besser als befürchtet Mit Erlösen von 39,4 Mio. Euro liegt elumeo im Geschäftsjahr 2025 zwar rund 9,1 % unter dem Vorjahr, schneidet damit jedoch besser ab als ursprünglich erwartet. Angesichts eines herausfordernden Marktumfelds und bewusst eingeleiteter Einschnitte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin