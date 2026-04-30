EQS-News: FUCHS SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
FUCHS SE schließt vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS erfolgreich ab
Mannheim, 30. April 2026 - Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe hat heute nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen die vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS abgeschlossen. Grundlage der Transaktion ist der im Februar 2026 unterzeichnete Vertrag. FUCHS erwarb die bislang von OPET gehaltenen 50 Prozent an dem Unternehmen mit Hauptsitz in Istanbul, Türkei, einschließlich des Produktionsstandorts in Aliaga (Izmir), und hält nun 100 Prozent der Anteile.
Mit der erfolgreichen Übernahme stärkt FUCHS seine Präsenz in der Türkei. Der türkische Markt ist aufgrund seines Volumens, der industriellen Basis und seiner Wachstumsperspektiven von hoher strategischer Bedeutung für das Unternehmen. Insbesondere in den Bereichen Industrie, OEM, Bergbau sowie im Automotive Aftermarket verfügt FUCHS bereits über eine bedeutende Marktposition und sieht für die Zukunft weitere Wachstumschancen.
Die Geschäftsführung übernimmt zum 1. Mai 2026 Ahmet Oral. Er bringt rund 25 Jahre Erfahrung im Schmierstoffbereich mit und war bereits in der Vergangenheit für OPET FUCHS tätig.
Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeitende und erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von circa 100 Millionen Euro.
FUCHS SE
Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:
Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/
Über FUCHS
30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FUCHS SE
|Einsteinstraße 11
|68169 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)621 / 3802-0
|Fax:
|+49 (0)621 / 3802-7190
|E-Mail:
|ir@fuchs.com
|Internet:
|www.fuchs.com/gruppe
|ISIN:
|DE000A3E5D64, DE000A3E5D56
|WKN:
|A3E5D6, A3E5D5
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2319004
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2319004 30.04.2026 CET/CEST