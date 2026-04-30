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Allane Mobility Group steigert operativen Umsatz und Ergebnis 2025 - weiteres Wachstum für 2026 geplant



30.04.2026 / 14:54 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



Allane Mobility Group steigert operativen Umsatz und Ergebnis 2025 - weiteres Wachstum für 2026 geplant Operativer Konzernumsatz wächst um 25,6 % auf 574,7 Mio. Euro

Konzernvertragsbestand mit 156.800 Verträgen 9,3 % über dem Vorjahreswert

EBT signifikant auf 33,7 Mio. Euro verbessert

Weiteres Wachstum für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Garching bei München, 30. April 2026 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 eine positive Entwicklung der wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren. Der Konzernvertragsbestand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 % auf 156.800 Verträge (31. Dezember 2024: 143.500 Verträge). Der operative Konzernumsatz stieg um 25,6 % auf 574,7 Mio. Euro (2024: 457,6 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Steuern (EBT) wuchs signifikant auf 33,7 Mio. Euro (2024: -49,3 Mio. Euro). Für 2026 erwartet das Unternehmen eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung.



Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: "Im Geschäftsjahr 2025 haben wir unseren Vertragsbestand spürbar ausgebaut, unseren Umsatz gesteigert und nach einem schwierigen Vorjahr wieder ein deutlich positives operatives Ergebnis erzielt. Getrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch das starke Wachstum im Geschäftssegment Captive Leasing. Gleichzeitig führten die Stabilisierung des Gebrauchtwagenmarkts, insbesondere bei Elektrofahrzeugen, sowie unsere gezielten Remarketing-Strategien zu einem deutlichen Rückgang der Wertberichtigungen auf unser Leasingvermögen. Auf dieser Basis erwarten wir für das Geschäftsjahr 2026 eine Fortsetzung unseres profitablen Wachstums."



Geschäftsentwicklung



Zum 31. Dezember 2025 belief sich der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) auf 156.800 Verträge und lag damit 9,3 % über dem Niveau des Vorjahresstichtags (31. Dezember 2024: 143.500 Verträge). Diese Entwicklung ist insbesondere auf die anhaltend positive Geschäftsentwicklung im Geschäftssegment Captive Leasing zurückzuführen.



Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 15,6 % auf 864,1 Mio. Euro (2024: 747,3 Mio. Euro). Der operative Konzernumsatz, in dem Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, erhöhte sich um 25,6 % auf 574,7 Mio. Euro (2024: 457,6 Mio. Euro). Diese Entwicklung ist vor allem auf die mit dem Wachstum des Vertragsbestands einhergehende Erhöhung der Leasingerlöse zurückzuführen. Die Verkaufserlöse aus Leasingrückläufern sowie vermittelten bzw. vermarkteten Kundenfahrzeugen lagen mit 289,4 Mio. Euro (2024: 289,7 Mio. Euro) nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.



Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2025 um 26,7 % auf 407,9 Mio. Euro (2024: 322,0 Mio. Euro). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich signifikant auf 33,7 Mio. Euro (2024: -49,3 Mio. Euro). Das Vorjahresergebnis war von außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Leasingvermögen, die hauptsächlich auf marktbedingt gesunkene Gebrauchtwagenpreise insbesondere für Elektrofahrzeuge zurückzuführen waren, geprägt.



Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2026



Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Allane Mobility Group eine positive Entwicklung aller wesentlichen Steuerungskennzahlen. Für den Vertragsbestand rechnet der Vorstand mit einer Bandbreite von 170.000 bis 185.000 Verträgen (2025: 156.800 Verträge) und einem operativen Konzernumsatz in Höhe von 670 bis 720 Mio. Euro (2025: 574,7 Mio. Euro). Für das EBT geht der Vorstand von einer Bandbreite von 25 bis 35 Mio. Euro (2025: 33,7 Mio. Euro) aus.



Der Geschäftsbericht 2025 der Allane Mobility Group ist auf der Website des Unternehmens verfügbar.



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Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing , Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.



Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane , um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.



Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 864 Millionen Euro.



Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com

Kontakt:

Allane Mobility Group

Investor Relations

+49 89 7080 81 610

ir@allane.com



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