EQS-News: Allane SE
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose
PRESSEMITTEILUNG
Garching bei München, 30. April 2026 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 eine positive Entwicklung der wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren. Der Konzernvertragsbestand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 % auf 156.800 Verträge (31. Dezember 2024: 143.500 Verträge). Der operative Konzernumsatz stieg um 25,6 % auf 574,7 Mio. Euro (2024: 457,6 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Steuern (EBT) wuchs signifikant auf 33,7 Mio. Euro (2024: -49,3 Mio. Euro). Für 2026 erwartet das Unternehmen eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung.
Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.
www.allane-mobility-group.com
30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allane SE
|Parkring 33
|85748 Garching bei München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 7080 81 610
|E-Mail:
|ir@allane.com
|Internet:
|http://ir.allane-mobility-group.com
|ISIN:
|DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2
|WKN:
|A0DPRE
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2317974
|Ende der Mitteilung
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