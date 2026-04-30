Die Aktie von Qualcomm hat nach Vorlage der Quartalszahlen ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Im nachbörslichen Handel sprang das Papier deutlich zweistellig nach oben und bestätigte damit eindrucksvoll den Kauftipp im gestrigen Update. Aktuell handelt sie vorbörslich mit einem Plus von knapp 10%. Schwaches Smartphonegeschäft belastet die Zahlen Der Chipkonzern präsentierte für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 Ergebnisse, die stark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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