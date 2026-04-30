EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 4finance S.A.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die 4finance S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://cdn.prod.website-files.com/5f073e5f9682df607c6ad316/69f35636e24ba2a0ac8c34df_FS2025%20-%204finance%20S.A.%20Final.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://cdn.prod.website-files.com/5f073e5f9682df607c6ad316/69f35636e24ba2a0ac8c34df_FS2025%20-%204finance%20S.A.%20Final.pdf
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|4finance S.A.
|8-10 Avenue de la Gare
|1610 Luxembourg
|Luxemburg
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2319542 30.04.2026 CET/CEST
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