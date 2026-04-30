Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Zentralbank hält sich weiterhin alle Optionen offen. Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt ihre Zinsen unverändert. Es sind keine einfachen Zeiten für die EZB. Die höheren Energiepreise werden die konjunkturelle Entwicklung erheblich dämpfen, gleichzeitig steigen die Inflationsraten. Guter Rat ist also teuer. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hält sich weiterhin alle Optionen offen. Sie betonte an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab