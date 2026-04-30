London (www.anleihencheck.de) - Die EZB hielt sich in ihren Äußerungen kurz, so Kaspar Hense, Senior Portfolio Manager Investment Grade bei RBC BlueBay Asset Management.Die Zukunftsaussichten würden vom Krieg im Iran und damit von den Energie- und anderen Rohstoffpreisen abhängen. Die EZB sei bereit, die Geldpolitik bei Bedarf anzupassen, doch die aktuellen Trends würden zeigen, dass die negativen Auswirkungen auf das Wachstum in Europa nur von kurzer Dauer seien und die Kerninflation im Gegensatz zur Gesamtinflation ebenfalls schnell wieder sinke. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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