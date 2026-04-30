Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA2372342089 Dark Star Minerals Inc. 30.04.2026 CA2372343079 Dark Star Minerals Inc. 04.05.2026 Tausch 10:1
CA3186411078 First Atlantic Nickel & Cobalt Corp. 30.04.2026 CA3186401095 First Atlantic Nickel & Cobalt Corp. 04.05.2026 Tausch 1:1
GB00B01QGH57 Sunda Energy PLC 30.04.2026 GB00BSHSGY88 Sunda Energy PLC 04.05.2026 Tausch 100:1
CA0211551068 Alset AI Ventures Inc. 30.04.2026 CA0211552058 Alset AI Ventures Inc. 04.05.2026 Tausch 10:1
