Die Aktien des Medienkonzerns RTL sorgen am Donnerstag im MDAX für Aufsehen. Mit einem massiven Minus von rund 15 Prozent rutscht das Papier ans Ende des Index und notiert aktuell bei etwa 32,05 Euro. Was auf den ersten Blick wie ein dramatischer Kurssturz aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen jedoch als rein technischer Vorgang. Ein Blick in den Börsenkalender verrät: Die Aktie wird heute ex Dividende gehandelt.Die Rekord Dividende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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