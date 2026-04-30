Ein britischer Lego-Fan hat den vollelektrischen Renault 5 Turbo 3E als detailtreues Lego-Auto nachgebaut - und das, bevor das Original-Fahrzeug überhaupt erhältlich ist. Der Hersteller findet die Idee so cool, dass er nun die Kampagne des Briten unterstützt, daraus ein offizielles Lego-Set zu produzieren. Dave Collins aus dem britischen Devon ist Ingenieur - und begann in der Corona-Zeit damit, was erwachsene Lego-Fans als "MOC" bezeichnen. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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