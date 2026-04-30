EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

KAP AG GIBT VERÄNDERUNG IM VORSTAND BEKANNT



30.04.2026 / 18:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





KAP AG GIBT VERÄNDERUNG IM VORSTAND BEKANNT Sprecher des Vorstands Marten Julius verlässt das Unternehmen

Ralph Rumberg leitet das Unternehmen als Alleinvorstand Fulda, 30. April 2026 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), gibt heute Veränderungen im Vorstand bekannt. Marten Julius und der Aufsichtsrat haben sich im besten gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, dass Marten Julius zum 1. Mai 2026 sein Amt als Sprecher des Vorstands niederlegt und aus dem Vorstand sowie dem Unternehmen ausscheidet. Die Aufgaben von Marten Julius übernimmt Ralph Rumberg, der die KAP in seiner neuen Position als CEO/CRO im Einklang mit der Satzung als Alleinvorstand leitet. Mit diesem Schritt ist die Kontinuität in der Unternehmensführung sichergestellt und die Umsetzung des eingeleiteten Restrukturierungsprozesses gewährleistet.



Der Vorstand





Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

kai.knitter@kap.de

+49 (0) 661 103 327



Ende der Insiderinformation



30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News