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WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2 | Ticker-Symbol: 0B2
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30.04.26 | 18:40
146,20 Euro
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Finanzdienstleistungen
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BAWAG GROUP AG Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
30.04.2026 18:33 Uhr
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PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/30.04.2026/18:00 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                   Anas Abuzaakouk 
   2                  Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                              Chief Executive Officer 
b)      Erstmeldung                                  
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                   BAWAG Group AG 
b)      LEI                                    529900S9YO2JHTIIDG38 
   4            Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments          Aktie 
        Kennung                                  AT0000BAWAG2 
b)      Art des Geschäfts                             Erwerb 
c)      Preis(e)                                 Volumen 
        147.40 EUR                                21 units 
        147.50 EUR                                8,068 units 
d)      Aggregierter Preis                            Aggregiertes Volumen 
        147.50 EUR                                8,089 units 
e)      Datum des Geschäfts                            29.04.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                             Wiener Börse AG 
        MIC                                    XWBO (Wien)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Compliance 
Tel.:         +43 (0)664 88825298 
E-Mail:        securities-compliance@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Lang & Schwarz Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777564800677 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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