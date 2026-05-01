Toronto, Ontario - 01. Mai 2026 / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; Frankfurt: HANF) ("Neural" oder das "Unternehmen"), ein auf ethnobotanische Wirkstoffentwicklung spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Lösungen für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, gibt bekannt, dass es seine Einladung zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung, den Management Information Circular sowie die damit zusammenhängenden Versammlungsunterlagen (zusammen die "Versammlungsunterlagen") im Zusammenhang mit der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens (die "Versammlung"), die am 25. Mai 2026 um 10:00 Uhr (Toronto-Zeit) stattfinden wird, auf SEDAR+ eingereicht und den Versand abgeschlossen hat.

Am 12. August 2025 erwarb Neural eine Beteiligung von 30,75 % an CWE, wodurch Neural eine indirekte Beteiligung an den Geschäftstätigkeiten der CWE European Holdings Inc. ("CWE") erlangte (siehe Pressemitteilungen von Neural vom 13. August 2025 und 28. Mai 2025). Die Versammlungsunterlagen sind unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.neuraltherapeutics.ca verfügbar.

Die Versammlungsunterlagen wurden den Aktionären in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Notice-and-Access-Verfahren des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Die Aktionäre werden gebeten, die Versammlungsunterlagen vor der Stimmabgabe vollständig zu prüfen.

Auf der Versammlung werden die Aktionäre gebeten, eine Reihe von Angelegenheiten zu prüfen und, sofern sie dies für ratsam halten, zu genehmigen, darunter:

• den Erwerb der verbleibenden 69,25%igen Beteiligung an CWE, die sich noch nicht im Eigentum des Unternehmens befindet, durch Neural sowie die damit zusammenhängenden Neben- und Begleittransaktionen (die "Series-B-Transaktionen");

• eine Zusammenlegung der Stammaktien des Unternehmens auf der Grundlage von einer (1) Stammaktie nach der Zusammenlegung für je vier (4) Stammaktien vor der Zusammenlegung;

• die Änderung des Namens des Unternehmens in "Hanf.com Inc." oder einen anderen Namen, der vom Board of Directors und der Canadian Securities Exchange genehmigt werden kann;

• die Wahl der Directors;

• die Bestellung der Abschlussprüfer; und

• die Genehmigung bzw. Ratifizierung der Equity Incentive Plans des Unternehmens,

jeweils wie in den Versammlungsunterlagen näher beschrieben.

Sofern abgeschlossen, würde der Erwerb der verbleibenden Beteiligung an CWE eine Fundamental Change gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange darstellen. Nach Abschluss der Series-B-Transaktionen wird Neural eine indirekte Beteiligung von 100 % an CWE halten. Das Board of Directors des Unternehmens hat festgestellt, dass die den Aktionären vorgelegten Angelegenheiten im besten Interesse des Unternehmens liegen, und empfiehlt den Aktionären, FÜR die jeweiligen Beschlüsse zu stimmen.

Eingetragene und wirtschaftlich berechtigte Aktionäre, die Unterstützung bei der Beschaffung von Kopien der Versammlungsunterlagen oder bei der Stimmabgabe benötigen, sollten sich an die Transferstelle des Unternehmens, Odyssey Trust Company, unter www.odysseycontact.com wenden.

Ihre Stimme ist wichtig, unabhängig von der Anzahl der von Ihnen gehaltenen Aktien. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Stimme rechtzeitig vor Ablauf der jeweiligen Frist für die Stimmrechtsvollmacht gemäß den in den Versammlungsunterlagen enthaltenen Anweisungen abzugeben.

Neural-Aktionäre und andere interessierte Personen, die nicht in der Lage sind oder denen es nicht gestattet ist, persönlich an der Versammlung teilzunehmen, haben die Möglichkeit, die Versammlung am 25. Mai 2026 um 10:00 Uhr (Toronto-Zeit) per Live-Audio-Webcast zu verfolgen, der über Zoom Webinar unter den folgenden Zugangsdaten abrufbar ist:

Link:https://zoom.us/j/98620551372?pwd=pbJPiyuA2TRJaDUylACGQCnGVJsj1S.1

Gebührenfreie Einwahlnummer USA und Kanada: (647) 558-0588 or (669) 444-9171

Meeting-ID: 986 2055 1372; Teilnehmercode: 825214

Der Webcast wird ausschließlich zum Zuhören bereitgestellt. Aktionäre werden nicht in der Lage sein, über das Webinar abzustimmen, auf der Versammlung zu sprechen oder anderweitig an der Versammlung teilzunehmen. Neural-Aktionäre werden nicht in der Lage sein, über die Telefonkonferenz oder das Webinar abzustimmen, können jedoch nach dem formellen Abschluss der Versammlung Fragen an das Management stellen. Sollten weitere Änderungen in Bezug auf die Versammlung erfolgen, werden entsprechende Aktualisierungen auf der Website von Neural veröffentlicht und/oder per Pressemitteilung bekannt gegeben.

Über Neural Therapeutics Inc.

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen im Bereich der ethnobotanischen Wirkstoffentwicklung mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Arzneimittel für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Die innovative Wirkstoffentwicklungsstrategie des Unternehmens umfasst den Einsatz subhalluzinogener Dosen von Meskalinextrakt mit dem Ziel, Sicherheit und Skalierbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit zu erhalten.

Am 26. Mai 2025 schloss Neural mit CWE European Holdings Inc., einem führenden CBD- und Hanf-Einzelhändler in Deutschland, der unter der Marke Hanf.com tätig ist, ein Strategic Investment and Option Agreement ab, gemäß dem Neural im Rahmen einer mehrstufigen Transaktion bis zu 100 % von CWE erwerben kann. Die Transaktion soll die kommerzielle Präsenz von Neural in Europa ausbauen und gleichzeitig den Kernfokus des Unternehmens auf Wirkstoffentwicklung und Innovationen im Bereich psychische Gesundheit bewahren.

Am 12. August 2025 schlossen Neural und CWE die erste Stufe der Transaktion ab, im Rahmen derer Neural eine Beteiligung von 30,75 % an CWE erwarb. Neural und CWE arbeiten weiterhin gemeinsam an den nachfolgenden Stufen der Transaktion, und Neural wird über wesentliche Entwicklungen berichten, sobald diese eintreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E: mailto:mlakmaaker@gmail.com

T: +1.647.289.6640

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen hinsichtlich des geplanten Erwerbs der verbleibenden Beteiligung an CWE durch Neural, der Series-B-Transaktionen, der geplanten Aktienzusammenlegung und Namensänderung, des erwarteten Zeitplans und Ablaufs der Versammlung, des Erhalts von Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden und der Börse sowie der erwarteten strategischen Vorteile der Transaktion.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, der Erfüllung der Abschlussbedingungen, des Abschlusses erforderlicher Einreichungen sowie der fortgesetzten Geschäftstätigkeit von CWE. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich des Risikos, dass erforderliche Genehmigungen der Aktionäre, Aufsichtsbehörden oder Börse nicht eingeholt werden, Abschlussbedingungen nicht erfüllt werden, die Series-B-Transaktionen nicht zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden, Änderungen geltender Gesetze oder Börsenrichtlinien eintreten, Risiken im Zusammenhang mit dem deutschen regulatorischen Umfeld für CBD und Hanf, Finanzierungs- und Marktbedingungen sowie allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Risiken. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Aussagen abweichen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung abgegeben, und Neural übernimmt keine Verpflichtung, solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, außer soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider, wie in den Richtlinien der CSE definiert, übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder es liegt eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungserfordernissen vor.

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