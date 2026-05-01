Genf - Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey hat im Geschäftsjahr 2025 den Verlust ausgeweitet. Gleichzeitig bestätigt das Unternehmen seinen Wachstumsausblick für das laufende Jahr 2026. Der Nettoverlust belief sich 2025 auf 38,2 Millionen US-Dollar und lag damit rund einen Fünftel über dem Vorjahreswert, wie das Genfer Unternehmen mitteilt. Belastet wurde das Ergebnis den Wisekey-Angaben zufolge unter anderem durch höhere Ausgaben für Forschung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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