Die Württembergische Versicherung setzt auf eine Kombination aus Stabilität und Transformation. Wie also plant der Versicherer, seine Marktposition im Kompositgeschäft und in der Vorsorge 2026 weiter auszubauen? Interview mit Zeliha Hanning, Vorstandsvorsitzende und Vertriebsvorständin der Württembergische Versicherung AGFrau Hanning, die Versicherungsbranche steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Wie positioniert sich die Württembergische in diesem Umfeld? Setzen Sie auf Stabilität oder Transformation? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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