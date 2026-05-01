Basel - Bayer Co.Lab Connect Basel unterstützt Schweizer Startups dabei, die Lücke zwischen herausragender lokaler Forschung und globalen Chancen zu schliessen. Das Programm bietet direkten Zugang zum globalen Netzwerk von Bayer mit F&E-Experten, Investoren und Ökosystempartnern und beschleunigt so deren internationales Wachstum. Es ist speziell darauf ausgerichtet, Startups durch wertvolle Ressourcen und Kontakte zu fördern, während sie weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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