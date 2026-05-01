Datavault AI und CyberCatch geben die Unterzeichnung einer verbindlichen Absichtserklärung über die Übernahme von CyberCatch durch Datavault AI bekannt, um KI-gestützte, quantenresistente Lösungen zur Reduzierung von Cyberrisiken voranzutreiben

Die strategische Übernahme soll Datavault AI ermöglichen, die KI-gestützte Lösung von CyberCatch zur Reduzierung von Cyberrisiken in das durch SanQtum gesicherte Edge-GPU-Ökosystem von Datavault AI zu integrieren und damit einen globalen Markt für Informationssicherheit zu bedienen, der laut Gartner im Jahr 2026 voraussichtlich ein Volumen von 240 Milliarden Dollar erreichen wird

Der Umstellungsplan von CyberCatch auf Post-Quanten-Kryptographie dürfte das kombinierte Unternehmen zudem voraussichtlich vor den durch KI ermöglichten "Q-Day"-Quantenangriffshorizont positionieren, der inzwischen auf bereits 2029 (Google) vorgezogen wurde.

KI-gestützte Angriffe von Bedrohungsakteuren stiegen im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 89 %, während die durchschnittliche Zeit bis zur Kompromittierung bei Cyberkriminalität auf 29 Minuten sank - ein Anstieg der Geschwindigkeit der Angriffe um 65 % im Vergleich zu 2024, laut dem Global Threat Report 2026 von CrowdStrike. Die Forschung von Google Quantum AI hat nun den Zeitrahmen für kryptografisch relevantes Quantencomputing auf bereits 2029 verkürzt.

PHILADELPHIA, PA UND SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 1. Mai 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das "Unternehmen") (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung realer Vermögenswerte ("RWA"), und CyberCatch Holdings, Inc. ("CyberCatch") (TSXV:CYBE) (OTCQB:CYBHF), ein Cybersicherheitsunternehmen, das eine patentierte, KI-gestützte Plattform für kontinuierliche Compliance und Cyber-Risikominderung ermöglicht, gaben heute bekannt, dass sie eine verbindliche Absichtserklärung (die "LOI") unterzeichnet haben, wonach Datavault AI und CyberCatch eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von 100 % von CyberCatch durch Datavault AI im Rahmen einer reinen Aktientransaktion abschließen werden, die als gerichtlich genehmigter Arrangementplan gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) strukturiert ist.

Gemäß der Absichtserklärung und vorbehaltlich einer endgültigen Vereinbarung wird Datavault AI 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von CyberCatch (das sind etwa 26,8 Millionen Aktien) im Austausch gegen etwa 49,9 Millionen neu ausgegebene Stammaktien von Datavault AI (die "Datavault AI-Aktien") zu einem impliziten Preis von 5,11 CAD pro CyberCatch-Aktie, was einem Gesamtwert der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von CyberCatch von 136.843.820 CAD entspricht. Alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen CyberCatch-Wertpapiere, die in CyberCatch-Stammaktien umgewandelt oder gegen diese ausgeübt werden können, werden auf bargeldloser Basis zu einem fiktiven Wert von 2,00 USD pro Datavault AI-Aktie gegen Datavault AI-Aktien getauscht. Nach Abschluss der Transaktion, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen durch das Board, die Börse sowie aller erforderlichen behördlichen und aktionärsseitigen Genehmigungen, wird erwartet, dass die Aktionäre von Datavault AI auf nicht vollständig verwässerter Basis etwa 92,48 % und die Aktionäre von CyberCatch etwa 7,52 % des Eigenkapitals von Datavault AI halten werden. Es wird erwartet, dass CyberCatch als Tochtergesellschaft von Datavault AI von San Diego, Kalifornien, aus operieren wird und dass der Gründer, Vorsitzende und Chief Executive Officer von CyberCatch, Sai Huda, als Präsident der Tochtergesellschaft fungieren und an Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, berichten wird.

Strategische Gründe

Der Zusammenschluss positioniert sich an der Schnittstelle zweier der größten strukturellen Wachstumsmärkte im Bereich Cybersicherheit. Laut Gartner werden die weltweiten Endverbraucherausgaben für Informationssicherheit im Jahr 2026 voraussichtlich 240 Milliarden Dollar erreichen, und Gartner prognostiziert separat, dass das durch KI verstärkte Sicherheitssegment bis 2029 ein Volumen von 160 Milliarden Dollar erreichen wird, gegenüber 49 Milliarden Dollar im Jahr 2025. Laut dem "2025 Cost of a Data Breach Report" von IBM kostet ein Datenleck in den USA derzeit durchschnittlich 10,22 Millionen Dollar, weltweit liegt der Durchschnitt bei 4,44 Millionen Dollar.

Regulatorischer Rückenwind geht mit dieser Nachfragesituation einher. Phase 1 des "Cybersecurity Maturity Model Certification" (CMMC)-Programms des US-Verteidigungsministeriums trat am 10. November 2025 in Kraft, wobei ab November 2026 obligatorische C3PAO-Bewertungen durch Dritte für Level-2-Verträge beginnen und die vollständige Durchsetzung sich auf etwa 220.000 Auftragnehmer und Subunternehmer der Defense Industrial Base erstreckt. Die Plattform von CyberCatch wurde speziell entwickelt, um diese Anforderungen unter anderem im Verteidigungsbereich, im Gesundheitswesen (HIPAA), in der Fertigungsindustrie (NIST 800-171) und im Finanzdienstleistungssektor (NIST CSF 2.0) zu erfüllen.

Die Kombination ist zudem für das Zeitalter der Post-Quanten-Sicherheit gerüstet. Google hat sich das Jahr 2029 als interne Frist gesetzt, um seine Authentifizierungssysteme auf quantenresistente Kryptografie umzustellen. Unabhängig davon hat die Google Quantum AI-Forschung gezeigt, dass die Kryptografie auf Basis elliptischer Kurven, die viele digitale Signaturen und Authentifizierungssysteme schützt, von einem supraleitenden Quantencomputer mit weniger als 500.000 physikalischen Qubits geknackt werden könnte - eine Größenordnung weniger als bisher angenommen. CyberCatch arbeitet daran, seine zum Patent angemeldete Multi-Authority-Attribut-basierte Verschlüsselung mit Widerruf ("MARS-MABE") auf Quantenresistenz umzustellen, und kombiniert MARS-MABE mit kontinuierlichen agentischen KI-Penetrationstests, wodurch ein Cybersecurity-Stack der nächsten Generation entsteht, der in den Bereichen Gesundheitswesen, Verteidigung, Fertigung, Finanzdienstleistungen und Energie eingesetzt werden kann.

Über die Plattform und die Führungsrolle von CyberCatch

Die patentierte, KI-gestützte Lösung von CyberCatch für kontinuierliche Cybersicherheits-Compliance und Risikominderung:

Nutzt generative KI, um sicherzustellen, dass alle gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen vorhanden sind, und berechnet einen Cyber-Hygiene-Score

nutzt agentische KI, um die Taktiken, Techniken und Verfahren von Bedrohungsakteuren kontinuierlich zu simulieren, Penetrationstests durchzuführen und einen Cyber-Breach-Score zu berechnen

Erkennt Schwachstellen, damit diese umgehend behoben werden können, bevor ein Bedrohungsakteur sie ausnutzen und erfolgreich sein kann

Die Plattform testet Cybersicherheitskontrollen kontinuierlich aus drei Dimensionen - von außen nach innen, von innen nach außen und Social Engineering - und ordnet diese den Rahmenwerken NIST CSF 2.0, NIST 800-171, CMMC 2.0, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS und anderen regulierten Rahmenwerken zu. Dabei ersetzt sie die einmal jährlich durchgeführten manuellen Penetrationstests durch kontinuierliche agentische KI-Penetrationstests unter Einsatz von Agenten mit spezialisierten Fähigkeiten.

MARS-MABE bietet gegenüber der aktuellen RSA- und AES-256-Verschlüsselung mehrere deutliche Vorteile, darunter:

Der Zugriff auf Daten wird nur gewährt, wenn detaillierte Benutzerattribute erfüllt sind

Der Zugriff für Benutzer kann auf detaillierte Datenuntergruppen beschränkt werden

Sofortiger Entzug des Benutzerzugriffs auf Datenuntergruppen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, den gesamten Datensatz neu zu verschlüsseln, und wodurch Geschwindigkeit und erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden

CyberCatch wird von Gründer, Vorstandsvorsitzendem und Chief Executive Officer Sai Huda geleitet, einem weltweit anerkannten Cybersicherheitsexperten, Autor des Bestsellers "Next Level Cybersecurity", Mitautor des kanadischen Nationalen Cybersicherheitsstandards und Erfinder des USPTO-Patents Nr. 11.297.094, "Automated and Continuous Cybersecurity Assessment with Measurement and Scoring". Er ist der ehemalige Gründer und CEO von Compliance Coach, das von FIS, einem FORTUNE-500-Unternehmen, übernommen wurde, wo er als General Manager für Risiko, Informationssicherheit und Compliance-Lösungen tätig war.

Dem Board und Beirat von CyberCatch gehören an:

Tom Ridge, ehemaliger Sonderberater des US-Präsidenten, erster Minister des US-Heimatschutzministeriums und Gouverneur von Pennsylvania über zwei Amtszeiten

Dr. Marv Langston, ehemaliger Direktor für Informationssysteme bei der US-amerikanischen DARPA und Leiter für Cybersicherheit bei der US-Marine

Scott Tait, ehemaliger Kommandant der US-Marine und nationaler Sicherheitsberater im Vereinigten Generalstab des US-Verteidigungsministeriums

Die Kunden von CyberCatch kommen aus den Bereichen Verteidigungszulieferkette, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Fertigung, Bildung und dem öffentlichen Sektor in den USA. Die Fähigkeiten des Unternehmens wurden durch die Übernahme der Multi-Authority-Attribut-basierten Verschlüsselungstechnologie im Februar 2026, die nun unter der Marke MARS-MABE geführt wird, sowie durch im Jahr 2026 geschlossene Reseller- und Referral-Partnerschaften - unter anderem mit Speridian Technologies und weiteren Vertriebspartnern für US-Regierungsbehörden - erweitert.

Zusätzlicher strategischer Vorteil: Plattformintegration und Cybersicherheits-Layer über den gesamten Datavault-AI-Stack

Nach Abschluss der Transaktion soll die KI-gestützte Software-as-a-Service-Plattform von CyberCatch zudem als Cybersicherheits- und Continuous-Compliance-Ebene über die bestehende Technologie-Suite von Datavault AI hinweg fungieren, einschließlich:

DataValue, DataScore und Information Data Exchange (IDE), die nativ auf der quantenresistenten Zero-Trust-Edge-Plattform SanQtum AI von Available Infrastructure laufen, verteilt auf 1.000 städtische Micro-Edge-Neocloud-Standorte, die bis Ende 2026 in über 100 US-Städten geplant sind

Technologien der Acoustic Sciences-Sparte (WiSA, ADIO, Sumerian) sowie IDE-Implementierungen für Kunden aus den Bereichen Sport, Unterhaltung, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen und Energie

Workloads von Kunden aus dem öffentlichen Sektor und regulierten Branchen, bei denen die kontinuierliche Compliance-Bescheinigung gemäß den NIST-, CMMC-, ISO 27001-, SOC 2-, HIPAA- und PCI DSS-Rahmenwerken zunehmend eine Voraussetzung für Beschaffung, Audit und Vertragsverlängerung ist

Die geplante Übernahme soll Datavault-AI-Kunden und -Partnern einen integrierten Weg von sicherer Recheninfrastruktur bis hin zu KI-gestützter Datenanalyse bieten, mit kontinuierlichen Nachweis auf jeder Ebene.

Kommentar der Geschäftsleitung

"Cybersicherheit ist kein von Daten und KI getrennter Bereich mehr - sie ist die Voraussetzung für beides. Die Continuous-Compliance-Plattform von CyberCatch wird voraussichtlich einen weiteren strategischen Vorteil bieten, indem sie DataValue, DataScore und IDE um ein Echtzeit-Risiko- und Compliance-Signal an jedem Knotenpunkt unserer quantensicheren Edge-Flotte ergänzt - von Auftragnehmern der US-Bundesbehörden bis hin zu Unternehmenskunden im Datenbereich", sagte Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI.

"Die quantenfähige Edge-Plattform von Datavault AI ist genau die Infrastruktur der nächsten Generation, die unsere Kunden und der Markt in kritischen Sektoren wie Verteidigung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen benötigen, um Cybersicherheit zu gewährleisten. Der Zusammenschluss mit Datavault AI bietet ihnen einen klaren Weg zu einer integrierten Plattform für sichere Daten mit integrierter kontinuierlicher Compliance und Cyber-Risikominderung", sagte Sai Huda, Gründer, Vorsitzender und Chief Executive Officer von CyberCatch.

Übersicht über die Transaktion

Gemäß der verbindlichen Absichtserklärung erhalten die Inhaber von Stammaktien von CyberCatch wie oben beschrieben neu ausgegebene Stammaktien von Datavault AI, wobei CyberCatch zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Datavault AI wird. Die auszugebenden Datavault AI-Aktien werden voraussichtlich unter Berufung auf die Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act") gemäß Abschnitt 3(a)(10) sowie auf geltende Ausnahmeregelungen nach den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten ausgegeben.

Die Transaktion unterliegt der Aushandlung und Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung, dem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung, der Zustimmung des Boards beider Unternehmen, der erforderlichen Zustimmung der CyberCatch-Aktionäre, der erforderlichen gerichtlichen Genehmigung des Arrangement-Plans (British Columbia) sowie der Genehmigungen der Nasdaq Stock Market und der TSX Venture Exchange und weiteren üblichen Abschlussbedingungen. Die Parteien haben vereinbart, während einer 45-tägigen gegenseitigen Exklusivitätsfrist eine endgültige Vereinbarung auszuhandeln.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist ein Pionier im Bereich KI-gesteuerter Datenerlebnisse, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton. Der Geschäftsbereich Data Sciences nutzt Web 3 und Hochleistungsrechner, um die erlebnisorientierte Datenwahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung branchenübergreifend zu ermöglichen, darunter in den Bereichen Sport & Unterhaltung, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und weiteren.

Der Information Data Exchange (IDE) ist eine Token-Exchange-Technologie, die von Nasdaq Financial Infrastructure betrieben wird. Das Unternehmen besitzt und betreibt Börsen, die auf seiner patentierten Technologie basieren, darunter unter anderem die International Elements Exchange (IEE), die Sports Illustrated Exchange (SIx), die New York Interactive Advertising Exchange (NYIAX) und die American Political Exchange (APE). Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dvlt.ai.

Über CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV:CYBE) (OTCQB:CYBHF) bietet eine proprietäre, KI-gestützte Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung, die Organisationen in kritischen Branchen kontinuierliche Compliance und Minderung von Cyberrisiken ermöglicht, damit sie vor Cyberbedrohungen geschützt sind. Die CyberCatch-Plattform konzentriert sich darauf, die eigentliche Ursache für erfolgreiche Cyberangriffe zu beseitigen: Sicherheitslücken aufgrund von Kontrollmängeln. Sie hilft zunächst bei der Implementierung aller vorgeschriebenen und notwendigen Kontrollen; anschließend testet die Plattform diese automatisch und kontinuierlich aus drei Perspektiven (von außen nach innen, von innen nach außen und Social Engineering), um Kontrollversagen aufzudecken, sodass diese umgehend behoben werden können, um die Compliance zu gewährleisten und vor Bedrohungsakteuren geschützt zu bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.cybercatch.com.

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Ansprechpartner für Investoren:

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CyberCatch-Kontakte

Ansprechpartner für Investoren:

Investor Relations, CyberCatch Holdings, Inc.

Telefon: 1-866-756-2923

E-Mail: info@cybercatch.com

QUELLE: Datavault AI Inc

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