Der Goldpreis bleibt hoch, viele Produzenten profitieren, doch nur wenige schaffen es, daraus wirklich außergewöhnliche Cashflows zu generieren. Genau hier setzt Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) derzeit ein starkes Ausrufezeichen. Der kanadische Goldproduzent meldete für das erste Quartal 2026 bereits das vierte Rekordquartal in Folge beim freien Cashflow und zeigt damit eindrucksvoll, wie operative Disziplin in einem starken Goldmarkt zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil wird. Während viele Minengesellschaften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin