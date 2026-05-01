Am Donnerstagmorgen kam es erneut zu Protesten vor einem Werk des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Aktivisten blockierten die Zufahrt und lösten einen Polizeieinsatz aus. Während die Lage vor Ort eskalierte, zeigte sich die Aktie des Unternehmens weiterhin robust.Blockade am frühen Morgen Kurz nach sechs Uhr versammelten sich acht Personen vor der Zufahrt des Rheinmetall-Werksgeländes in Berlin. Schweigend setzten sie sich vor die Schranke, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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