Le 1 mai/May 2026Credissential Inc. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every one hundred twenty (120) pre-consolidated common shares.As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 1,283,378 common shares.The name and symbol will not change.Please note that all open orders will be canceled at the close of business on May 4, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.___________________________Credissential Inc. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour chaque cent vingt (120) actions ordinaires pré-consolidées.En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 1 283 378 actions ordinaires.Le nom et le symbole ne changeront pas.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 4 mai 2026. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: le 5 mai/May 2026Record Date/Date d'Enregistrement: le 5 mai/May 2026Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: le 5 mai/May 2026Symbol/Symbole: WHIPNEW/NOUVEAU CUSIP: 22535J 30 4NEW/NOUVEAU ISIN: CA 22535J 30 4 7Old/Vieux CUSIP & ISIN: 22535J106/CA22535J1066If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com.