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Basler AG meldet vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026: Sehr starker Jahresauftakt; Unternehmen erhöht Prognose für 2026



04.05.2026 / 11:16 CET/CEST

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Insider Information nach Art. 17 MAR Vorläufige Geschäftszahlen / 3-Monatsbericht

Basler AG meldet vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026: Sehr starker Jahresauftakt; Unternehmen erhöht Prognose für 2026 Auftragseingang: 85,6 Mio. € (VJ: 52,1 Mio. €, +64 %)

Umsatz: 77,3 Mio. € (VJ: 59,5 Mio. €, +30 %)

EBITDA: 21,0 Mio. € (VJ: 10,1 Mio. €, +108 %)

EBIT: 17,6 Mio. € (VJ: 6,2 Mio. €, +184 %)

EBIT-Marge: 22,7 % (VJ: 10,5 %)

Freier Cashflow: 4,8 Mio. € (VJ: -1,8 Mio. €)

Prognoseanpassung 2026: Umsatz 247 - 270 Mio. € (bisher 232 - 257 Mio. €), Vorsteuerergebnismarge zwischen 9,5 - 13 % (bisher 6,5 - 10 %).

Ahrensburg, 04.05.2026 - Die Basler AG, ein führender Anbieter von Computer Vision Technologie, veröffentlicht heute vorläufige Geschäftszahlen für die ersten drei Monate 2026. Die Auftragseingänge stiegen gegenüber dem Vorjahr mit 64 % auf 85,6 Mio. € (VJ 52,1 Mio. €), der Umsatz stieg um 30 % auf 77,3 Mio. € (VJ: 59,5 Mio. €). Die dynamische Geschäftsentwicklung im ersten Quartal fußte auf einem sehr starken Chinageschäft, einem anhaltenden überproportionalen Wachstum in den Anwendungsfeldern Halbleiter, Elektronik und Logistik sowie einer zunehmenden Markterholung in der Breite. Das Unternehmen steigert das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 11,4 Mio. € auf 17,6 Mio. € (VJ ang.: 6,2 Mio. €). Die annähernde Verdreifachung des EBIT ist maßgeblich auf die Umsatzsteigerung, die Verbesserung des Rohertrags und die skalierbare Organisation bzw. das skalierbare Geschäftsmodel zurückzuführen. Die Anpassung der Organisationsgröße in den Vorjahren, anhaltend hohe Kostendisziplin sowie die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie zeigten im ersten Quartal deutliche Resultate in einem sich erholenden Marktumfeld. In den vergangenen Monaten haben sich die geopolitischen Spannungen weiter verstärkt. Der Ausbruch des Iran-Kriegs hatte das Management vor einigen Wochen dazu bewogen, mit einer vorsichtigen Prognose ins Geschäftsjahr zu starten. Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich hieraus nach wie vor keine unmittelbaren wesentlichen Auswirkungen auf die Umsatz, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Mittelbare Auswirkungen, insbesondere durch Veränderungen des Nachfrageverhaltens der Kunden, eine mögliche Abkühlung des allgemeinen Investitionsklimas im produzierenden Gewerbe, steigende Energie- und Transportkosten sowie mögliche Lieferkettenstörungen bleiben als Risiken für das zweite Halbjahr bestehen, wenngleich diese im bisher aufgelaufenen Geschäftsjahr im Geschäftsverlauf nicht spürbar waren. Vor dem Hintergrund der positiven Umsatz- und Auftragseingangsentwicklung und der zunehmend breiteren Markterholung sowie bisher ausbleibender negativer Effekte des Iran-Kriegs auf die Geschäftsentwicklung bis Ende April erhöht der Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Fortan geht das Management davon aus, einen Konzernumsatz zwischen 247 Mio. € - 270 Mio. € (zuvor 232 Mio. € - 257 Mio. €) bei einer Vorsteuerrendite zwischen 9,5 % - 13 % (zuvor 6,5 - 10 %) zu erreichen. Der vollständige 3-Monatsbericht wird am 6. Mai publiziert und kann ab diesem Zeitpunkt auf der Internetseite des Unternehmens eingesehen werden ( www.baslerweb.com ). -------------------- Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika Basler AG, Hardy Mehl (CEO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir@baslerweb.com, www.baslerweb.com , ISIN DE 0005102008





Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com



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