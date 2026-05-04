Mobius Renewables gab heute den Abschluss der Übernahme der Biogasproduktionsaktivitäten von Air Liquide in den USA, Frankreich, Norwegen und Schweden bekannt. Die Transaktion umfasst sechs in Betrieb befindliche Anlagen zur Umwandlung von Deponiegas in RNG (Renewable Natural Gas) in den USA, fünf Anlagen zur Verwertung landwirtschaftlicher Abfälle in Frankreich sowie eine 51-prozentige Beteiligung an Redo Biosolutions mit Produktions- und Vertriebsanlagen in Norwegen und Schweden.

Das erworbene Portfolio ist eine wichtige Ergänzung für Mobius Renewables ("das Unternehmen"). Diese globale, vertikal integrierte Plattform für CO2-arme Kraftstoffe wurde im Dezember 2025 von Fonds gegründet, die von IFM Investors verwaltet werden, um in Nordamerika und Europa die Entwicklung, Produktion, den Vertrieb und die Vermarktung von RNG in großem Maßstab zu beschleunigen. Das Unternehmen ist ansässig in Houston, US-Bundesstaat Texas, und unterhält weitere Niederlassungen in den USA, Frankreich, Norwegen und Schweden.

Mit dieser Übernahme ist die Gründung von Mobius Renewables abgeschlossen. GreenGasUSA und das erworbene Portfolio werden künftig unter einer gemeinsamen Marke firmieren und in der RNG-Branche neue Maßstäbe hinsichtlich Größe, Zuverlässigkeit und Partnerschaft setzen. Die strategische Ausrichtung und Markenidentität von Redo Biosolutions werden beibehalten.

Bei einer jährlichen Produktion und Distribution von mehr als 5,5 Millionen MMBtu erneuerbarem Erdgas aus Deponiegas und anaerober Vergärung ist das Unternehmen gut aufgestellt, um sich weltweit als führender Produzent von RNG zu etablieren. Mit dieser Akquisition bekräftigt IFM sein Engagement im Segment der CO2-armen Kraftstoffe und wird den Schwerpunkt auf betriebliche Exzellenz und diszipliniertes Wachstum legen. Dabei werden sowohl organisches Wachstum als auch gezielte Akquisitionen vorangetrieben.

"Ich freue mich sehr, die neuen Teams aus den USA, Frankreich, Norwegen und Schweden bei Mobius Renewables willkommen zu heißen", erklärt Cynthia Walker, President und CEO bei Mobius Renewables. "Nach dieser Transaktion können sich unsere Teams nun ganz darauf konzentrieren, unsere Betriebsabläufe zu verbessern und in neue Projekte zu investieren. Unser Fokus wird weiterhin auf Partnerschaften liegen. Mit unserer einzigartigen Fachkompetenz, dem erforderlichen Kapital und der richtigen Mentalität sind wir perfekt aufgestellt, um für unsere Partner Mehrwert zu schaffen und zugleich messbare Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu erzielen."

Über Mobius Renewables

Mobius Renewables ist eine globale, vertikal integrierte Plattform für CO2-arme Kraftstoffe, die in großem Maßstab Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Vermarktung von erneuerbarem Erdgas in Nordamerika und Europa vorantreibt. Das Unternehmen entwickelt, besitzt und betreibt Projekte, die Methanemissionen aus Abfallströmen abscheiden und in CO2-arme Energie umwandeln. So unterstützt es seine Kunden dabei, ihre Nachhaltigkeits- und Netto-Null-Ziele zu verwirklichen.

Mobius Renewables befindet sich im Besitz von Fonds, die von IFM Investors verwaltet werden. IFM Investors ist ein weltweit tätiger Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 183,1 Mrd. US-Dollar (Stand: März 2026).

Weitere Informationen unter www.mobiusrenewables.com.

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