Syensqo SA: Results of Syensqo's 2026 Ordinary Shareholders' Meeting

Press release Communiqué de presse

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Results of Syensqo's 2026 Ordinary Shareholders' Meeting

Brussels, Belgium - May 5, 2026 - 17:45 CEST

Syensqo held its Ordinary Shareholders' Meeting today in Brussels.

The Meeting validly deliberated on all the items on the agenda.

Shareholders approved all proposed resolutions, including:

Approval of the annual accounts for the financial year ended on 31 December 2025;

Approval of the allocation of the results, including the approval of a gross dividend of EUR 1.62 per share payable on May 18, 2026;

the discharge of the directors and the statutory auditor for the performance of their mandates during the financial year 2025;

the approval of the remuneration report for the financial year 2025;

the appointment of directors;

the appointment of the statutory auditor and the determination of its remuneration.

Details of the voting results, including the number of votes cast for each resolution, will be made available on the Company's website ( Shareholders' Meeting ) in accordance with applicable law.

The total number of shares represented at the Meeting was 69,194,149, representing 67.86% of the total number of shares of the Company carrying voting rights.

Financial calendar

Dividend ex-date: May 14, 2026

Dividend payment date: May 18, 2026

About Syensqo

Syensqo is a science company developing groundbreaking solutions that enhance the way we live, work, travel and play. Inspired by the scientific councils which Ernest Solvay initiated in 1911, we bring great minds together to push the limits of science and innovation for the benefit of our customers, with a diverse, global team of more than 13,000 associates in 30 countries.

Our solutions contribute to safer, cleaner, and more sustainable products found in homes, food and consumer goods, planes, cars, batteries, smart devices and healthcare applications. Our innovation power enables us to deliver on the ambition of a circular economy and explore breakthrough technologies that advance humanity.

Learn more at www.syensqo.com.

Contacts

Media Relations

media.relations@syensqo.com

Perrine Marchal

+32 478 32 62 72

Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investors & Analysts

investor.relations@syensqo.com

Sherief Bakr

+44 7920 575 989

Robbin Moore-Randolph

+1 470 493 2433

Loïc Flament

+32 478 69 74 20

Eva Behaeghe

+32 474 49 23 50

Safe harbor

This press release may contain forward-looking information. Forward-looking statements describe expectations, plans, strategies, goals, future events or intentions. The achievement of forward-looking statements contained in this press release is subject to risks and uncertainties relating to a number of factors, including general economic factors, interest rate and foreign currency exchange rate fluctuations, changing market conditions, product competition, the nature of product development, impact of acquisitions and divestitures, restructurings, products withdrawals, regulatory approval processes, all-in scenario of R&I projects and other unusual items. Consequently, actual results or future events may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Should known or unknown risks or uncertainties materialize, or should our assumptions prove inaccurate, actual results could vary materially from those anticipated. The Company undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

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Résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire 2026 de Syensqo

Bruxelles, Belgique - 5 mai 2026 - 17:45 CEST

Syensqo a tenu aujourd'hui son Assemblée Générale Ordinaire à Bruxelles.

L'Assemblée a valablement délibéré sur l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour.

Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions proposées, notamment :

L'approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

l'affectation du résultat, y compris l'approbation d'un dividende brut de 1,62 EUR par action, payable le 18 mai 2026 ;

la décharge donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats au cours de l'exercice 2025 ;

l'approbation du rapport de rémunération pour l'exercice 2025 ;

la nomination des administrateurs ;

la nomination du commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération.

Les détails des résultats des votes, y compris le nombre de votes exprimés pour chaque résolution, seront mis à disposition sur le site internet de la Société ( Shareholders' Meeting ) conformément à la législation applicable.

Le nombre total d'actions représentées à l'Assemblée s'élevait à 69,194,149, soit 67.86% % du nombre total d'actions de la Société disposant du droit de vote.

Calendrier financier

Date de détachement du dividende: 14 mai 2026

Date de paiement du dividende: 18 mai 2026

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d'améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l'on retrouve dans l'habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

Plus d'informations sur www.syensqo.com.

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media.relations@syensqo.com

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Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

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