© Foto: SOPA Images - Sipa USAAMD schießt nach Börsenschluss um 16,5 Prozent nach oben. Top-Zahlen, starke Prognose und ein KI-Geschäft, das plötzlich nach mehr klingt als nur nach Nvidia-Verfolgung.Der Chipkonzern erzielte im 1. Quartal einen Umsatz von 10,25 Milliarden US-Dollar. Erwartet wurden lediglich 9,89 Milliarden US-Dollar. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie lag AMD mit 1,37 US-Dollar über den Schätzungen von 1,29 US-Dollar. Noch wichtiger ist, dass der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 38 Prozent gestiegen ist. Der eigentliche Kurstreiber ist das Rechenzentrumsgeschäft. Dort kletterten die Erlöse um 57 Prozent auf 5,8 Milliarden US-Dollar. Damit wird klar: AMD ist längst nicht mehr nur die ewige Nummer zwei …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE