DJ Fresenius bekräftigt nach Gewinnanstieg im 1. Quartal Prognose

Von Britta Becks

DOW JONES--Der Gesundheitskonzern Fresenius hat nach einem soliden Auftaktquartal seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt. In den Monaten Januar bis März wuchs der DAX-Konzern organisch um 5 Prozent auf 5,744 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel 5,81 Milliarden Euro Umsatz prognostiziert.

Das EBIT vor Sondereinflüssen legte währungsbereinigt um 6 Prozent auf 678 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 11,8 von 11,6 Prozent vor einem Jahr. Hier hatte die Konsensschätzung auf 682 Millionen Euro EBIT bzw eine Marge von 11,7 Prozent gelautet.

Das Konzernergebnis stieg überproportional zum Umsatz währungsbereinigt um 13 Prozent auf 460 Millionen Euro. Die neue Steuerungskennzahl, das Kern-Ergebnis je Aktie vor Sondereinflüssen, legte währungsbereinigt um 13 Prozent auf 0,82 Euro zu.

Für das laufende Jahr plant Fresenius unverändert mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent. Das Kern-Ergebnis je Aktie vor Sondereinflüssen soll währungsbereinigt weiterhin um 5 bis 10 Prozent wachsen. Die bereinigte EBIT-Marge sieht Fresenius bei rund 11,5 Prozent.

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May 06, 2026 00:45 ET (04:45 GMT)

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