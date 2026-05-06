Kaiseraugst - Der Aromen- und Riechstoffkonzern DSM-Firmenich ist im ersten Quartal organisch um 4 Prozent gewachsen. Der ausgewiesene Umsatz sank jedoch um 3 Prozent auf 2,276 Milliarden Euro, belastet durch negative Währungseffekte und den Verkauf des Agro Ingredients Geschäfts, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das bereinigte EBITDA lag bei 434 Millionen Euro, was einem Anstieg von 4 Prozent auf vergleichbarer Basis entspricht. Die bereinigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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