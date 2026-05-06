© Foto: Pavlo Gonchar - picture allianceDer Gewinn schlägt die Erwartungen klar, die Margen ziehen an und der Ausblick überzeugt. Die Aktie haussiert zweistellig. Trotzdem bleiben die Altlasten aus dem Frühjahr ein Thema.Die Aktie von Super Micro Computer hat nachbörslich um 19 Prozent zugelegt, nachdem das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street beim Gewinn klar übertroffen und zugleich eine starke Prognose vorgelegt hat. Damit gelingt dem KI-Serverhersteller ein weiterer Schritt aus einer Phase schwächerer Ergebnisse, auch wenn nicht alle Kennzahlen überzeugen. Im dritten Quartal erzielte Super Micro einen Umsatz von 10,24 Milliarden US-Dollar und blieb damit unter den Analystenschätzungen von rund …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE